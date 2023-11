Apareix el cadàver d'una dona surant al mar a Blanes (Girona)

Dos joves van alertar de la troballa del cos, la identitat del qual s'investiga



GIRONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

Una dona --de la qual se'n desconeix la identitat-- va morir ofegada dimecres a Blanes (Girona), prop de l'espigó extern del Club de Vela que hi ha a la platja central de la ciutat.

Segons ha informat l'ajuntament en un comunicat aquest dijous, els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la policia local van provar de reanimar-la amb maniobres RCP i el desfibril·lador extern automàtic de l'ambulància, i dues metgesses van declarar la seva mort.

La van atendre arran de l'avís de dos joves que eren a l'espigó que hi havia el cos d'una dona "aparentment sense vida" surant al mar, cap a les 11.45 hores del migdia.

"Immediatament" hi van arribar sanitaris del SEM i agents de la policia local i van fer les maniobres de reanimació.

L'ajuntament també ha explicat que paral·lelament es va activar un helicòpter medicalitzat que va aterrar a la platja, "amb l'esperança de poder fer el trasllat com més aviat millor" fins a un centre sanitari.

VÍCTIMA SENSE IDENTIFICAR

La Policia Local de Blanes va engegar les tasques per mirar d'esbrinar la identitat de la dona, que anava vestida amb un biquini, ha detallat el consistori.

Els seus objectes personals es van trobar a la platja, "molt a prop" del lloc on la van veure surant al mar, però no hi havia cap document que pogués ajudar a identificar-la.

L'operatiu va finalitzar vora les dues del migdia quan el jutge va dictaminar l'aixecament del cadàver i la Guàrdia Civil --que també va intervenir en l'atenció-- s'encarregarà de la investigació del cas.