Apareix un artefacte explosiu de la Guerra Civil a Torrefeta i Florejacs (Lleida)

LLEIDA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Un artefacte explosiu de la Guerra Civil ha aparegut a Torrefeta i Florejacs (Lleida) durant una investigació arqueològica sobre la batalla carlina de Gra.

Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dijous en una publicació a través de la xarxa social X recollida per Europa Press que agents de la unitat d'explosius (Tedax) s'han fet càrrec del projectil d'artilleria per desactivar-lo.

En el mateix missatge, els Mossos han felicitat el responsable de l'excavació, Gorka Martín, per adonar-se de la importància d'avisar la policia en casos com aquest i han afegit: "No heu de manipular mai artefactes explosius si els trobeu. Senyalitzeu la zona i aviseu el 112 perquè s'hi dirigeixin els nostres especialistes".