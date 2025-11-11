Apagats els 2 incendis de 2 dels 3 camions accidentats a l'AP-7 a l'Aldea (Tarragona)

TARRAGONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han apagat els 2 incendis que s'han generat a 2 dels 3 camions implicats en l'accident que talla l'AP-7 a l'Aldea (Tarragona) des d'aquest dimarts a primera hora del matí.
Després d'apagar els incendis a les 8.35 hores, el cos ha recollit les mànegues perquè la maquinària pesada pugui netejar la calçada, ja que la mitjana està "feta malbé i hi ha molta ferralla a l'asfalt", han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Han afegit que la via continua tallada en tots dos sentits i que treballen amb 12 dotacions en l'incident.