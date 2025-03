Apagat l'incendi en una nau de reciclatge tèxtil a Olot (Girona)

GIRONA 6 març (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han apagat l'incendi a l'interior d'una nau de reciclatge tèxtil a Olot (Girona), en el qual 2 persones han resultat ferides menys greus i han estat traslladades fins a l'hospital de la localitat.

En un missatge a X, recollit per Europa Press aquest dijous, han detallat que en total hi ha hagut 7 persones ateses, tot i que 5 han rebut l'alta in situ.

El foc, que s'ha originat a les 9.17 hores, s'ha concentrat en un racó de la nau i ha afectat 30 bales de roba triturada.