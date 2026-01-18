Apagat l'incendi d'una nau a Reus (Tarragona) que ha obligat a desallotjar a 44 veïns

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han apagat l'incendi que afectava a una nau industrial al carrer de l'Alcalde Pasqual a Reus (Tarragona), i que ha obligat a desallotjar a 44 veïns, que ja han pogut tornar als seus domicilis amb la recomanació de mantenir tancades les finestres i no accedir als patis interiors.
En un missatge en 'X' aquest diumenge recollit per Europa Press, els bombers han explicat que han apagat l'incendi per la coberta i que en aquest moment estan tractant d'accedir a la planta baixa, on hi ha diverses habitacions amb punts calents sota les ruïnes, per un forat en la façana.
L'incendi, que va començar aquest dissabte al matí es va reavivar sobre les 23.30 hores de les nit d'aquest dissabte, per la qual cosa els bombers han treballat amb 9 dotacions.