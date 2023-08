BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han apagat l'incendi que s'havia declarat al centre logístic d'Abacus a Vilanova del Camí (Barcelona), on ja no hi ha flama, i segueixen remullant els punts calents.

També revisen que no hi hagi més afectacions a les instal·lacions, han explicat en un tuit recollit per Europa Press aquest divendres.

El foc ha començat a la coberta de la nau, de dues plantes, i els Bombers han enviat 16 dotacions, que han evacuat als treballadors.