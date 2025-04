Restablert el 92,09% de la demanda peninsular a les 5.00, segons Red Eléctrica

MADRID 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El 92,09% de la demanda elèctrica s'ha recuperat ja a les 5.00 hora peninsular espanyola d'aquest dimarts, amb un total de 18.563 megavats (MW), segons dades actualitzades per Red Eléctrica.

Ja estan energizats el 100% dels parcs de subestacions de la xarxa de transport, segons dades de l'operador del sistema elèctric, que va afegir que segueix treballant per recuperar la normalitat en el sistema elèctric peninsular.

El Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha especificat que aquest percentatge correspon al restabliment del total de les 680 subestacions de la xarxa de transports.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit des de la seu central de Red Eléctrica que "serà una nit llarga" mentre se segueix restablint al país el subministrament d'electricitat, unes dotze hores després de l'apagada.

Sánchez s'ha traslladat aquesta nit a Red Eléctrica amb les vicepresidentes María Jesús Montero i Sara Aagesen i el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, per fer seguiment de la situació provocada per l'apagada energètica.