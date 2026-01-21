Anuncien noves entrades per al Concert-Manifest X Palestina al Palau Sant Jordi de Barcelona

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'organització del Concert-Manifest X Palestina, que es farà el dijous 29 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona, ha anunciat noves entrades després d'exhaurir en 24 hores les 12.000 que s'havien posat a la venda inicialment.
El concert serà una peça escènica i musical "concebuda com una òpera contemporània que, a través de la música, la paraula i l'escena, obre un espai per entendre què passa a Palestina i què ho fa possible", informa Act X Palestine en un comunicat aquest dimecres.
Estarà estructurat en sis moviments; comptarà amb una conversa entre l'actor Eduard Fernández i l'intèrpret i fixer de Gaza Kayed Hammad; Pep Guardiola donarà pas al primer acte de la nit; i la proposta combinarà actuacions musicals amb 'performance', intervencions de paraula i peces audiovisuals.