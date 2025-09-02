Antonio Orozco farà una gira per sis ciutats europees al març de 2026

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
El cantant Antonio Orozco ha anunciat una gira per sis ciutats europees al març de 2026 com a extensió del seu tour 'La gira de mi vida', amb el qual recorrerà 25 ciutats espanyoles per celebrar els seus 25 anys de trajectòria.
Orozco actuarà el 5 de març a Scala de Londres (Anglaterra), el 6 a Pan Piper de París (França), el 7 a The Button Factory de Dublín (Irlanda), el 12 al Kanzlei Club de Zuric (Suïssa), el 13 al Lido de Berlín (Alemanya) i el 14 a l'Acte 3 de Brussel·les (Bèlgica), ha informat Grupo Clipper's aquest dimarts en un comunicat.
Després d'una pausa de més d'un any, Orozco ha tornat amb l'àlbum 'El tiempo no es oro', el documental 'El método Orozco' i el llibre 'Inevitablemente Yo', el llançament del qual està previst per l'1 d'octubre.