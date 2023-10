Antonio Monegal, Premi Nacional d'Assaig per 'Como el aire que respiramos: el sentido de la cultura'

MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El barceloní Antonio Monegal ha estat guardonat amb el Premi Nacional d'Assaig, corresponent a l'any 2023, per l'obra 'Como el aire que respiramos: el sentido de la cultura' (Acantilado), a proposta del jurat. El premi, concedit pel Ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 30.000 euros.

El jurat ha destacat la seva obra "per l'excel·lència de l'estil i la creativitat, i per posar el focus d'atenció en el concepte ampli i en el caràcter integrador de la cultura, que permet comprendre i definir què som i fem: un fenomen que dona sentit a la nostra societat".

A més a més, el jurat ha destacat que Monegal (Barcelona, 1957), "davant els que critiquen el caràcter elitista de la cultura, argumenta, amb una narrativa clara, fresca i directa, al seu favor com un recurs vital, com un bé de primera necessitat en el qual s'ha d'invertir perquè no es pot permetre viure sense ella".