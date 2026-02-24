Antonio Llardén, nou president del Consell Social de la UB

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Enagás, Antonio Llardén, ha estat nomenat nou president del Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB), i substitueix en el càrrec Joan Corominas, per un mandat de 4 anys, "renovable per un únic període de la mateixa durada".
El Consell Social és l'òrgan amb el qual la societat participa a la universitat i cadascuna de les universitats públiques de Catalunya en té un compost per 15 membres, informa la Generalitat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
Llardén és president d'Enagás des del 2007, i també de la Fundació per la Sostenibilitad Energètica i Ambiental (Funseam); patró del Real Institut Elcano d'Estudis Internacionals i Estratègics i de la Fundació Princesa de Girona, i membre del Consell Empresarial Espanyol per al Desenvolupament Sostenible i del Consell d'Acció Empresarial de CEOE.