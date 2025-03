Antoni Plasència, nou director general de recerca i innovació de la Conselleria de Salut

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha nomenat Antoni Plasència com a director general de recerca i innovació de la Conselleria de Salut.

Plasència, nascut a Barcelona el 1957, és metge especialista en Epidemiologia i Salut Pública, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Salut Pública per la Universitat de Yale (EUA) i doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

La seva activitat professional s'ha centrat en l'àmbit de l'epidemiologia, la salut pública i els sistemes de salut, com la vigilància, el disseny de polítiques, la planificació estratègica i la implementació i avaluació de programes i serveis.

Va ser director de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) entre 2014 i 2023 i director general de Salut Pública de la Generalitat entre 2004 i 2011, entre d'altres.

Actualment és consultor mèdic del Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona i professor associat metge de la UB, i membre de diversos consells assessoris en l'àmbit de la salut pública i la recerca sanitària.