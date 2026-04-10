Antich (Òmnium) recorda el filòsof Pere Lluís Font després de la seva mort: "Va ser un mediador prodigiós"

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha recordat el filòsof, teòleg i traductor Pere Lluís Font, guanyador del 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any passat, que s'ha mort aquest dijous als 91 anys: "Va ser un mediador prodigiós que va incorporar a la cultura catalana el més rellevant del pensament europeu de la il·lustració i la modernitat".
"Algunes de les iniciatives més rellevants i d'impacte més important per fer que, després de la dictadura, la filosofia tornés a parlar en llengua catalana porten la seva signatura", ha dit Antich en un missatge a X recollit per Europa Press aquest divendres.
El president d'Òmnium l'ha qualificat de "mestre", li ha desitjat repòs etern i ha assenyalat que el seu exemple continuarà marcant l'horitzó durant molt temps.