Antich exigeix a les administracions facilitar l'aprenentatge del català

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha exigit aquest dimecres a les administracions que garanteixin i facilitin "el dret de tothom a conèixer" el català.

En unes declaracions als mitjans, ha lamentat que actualment no es garanteix aquest aprenentatge: "Hi ha més de dos milions de persones que volen aprendre català però ara no poden. Cal facilitar l'accés a un dret lingüístic que és bàsic".

Per això, ha demanat a les administracions que multipliquin les classes formals de català i els espais informals de conversa, i també ha reclamat als ciutadans que afavoreixin l'ús social del català i el posin en pràctica "a tot arreu".

Segons Antich, l'objectiu d'Òmnium és aconseguir "la universalització de l'accés al català a Catalunya, la qual cosa avui no està garantida, i assegurar que la llengua catalana en la Catalunya dels 8 milions continua sent la llengua d'acolliment, inclusió i l'instrument principal de cohesió social".

A més de felicitar Sant Jordi als presents, ha considerat que la jornada, juntament amb la Diada de l'11 de setembre, és la que millor representa "la idea del catalanisme actiu, participatiu, al carrer, defensant la llengua, la lectura en català i els llibres".