Antich (Òmnium) demana sortir al carrer aquesta Diada per un independentisme i catalanisme "forts"

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reivindicat la necessitat de sortir al carrer per la Diada de l'11 de setembre des de la diversitat i pluralitat i ha apostat per tornar a "teixir un catalanisme i un independentisme que siguin forts i madurs, però també transversals, inclusius i cohesionadors".
En un comunicat aquest divendres, l'entitat ha assenyalat que la 23 Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural tornarà a clausurar els actes que organitza en el passeig Lluís Companys de Barcelona durant la Diada, "reivindicant el talent musical i cultural del país, i amb els nous catalans com a protagonistes".
Antich ha afirmat que el català ha de ser "el vehicle i el motor d'aquest moviment de profundes arrels democràtiques que és el catalanisme" i també contra els discursos d'odi i la discriminació.
Durant la Diada, Òmnium organitzarà una jornada d'activitats amb les quals fixarà el seu posicionament polític i també celebrarà el 'MerCat, Fira de propostes de país', i els tradicionals concerts de la Diada, que aquest any comptaran amb els grups Svetlana i Auxili i el DJ K-ZU.
D'altra banda, durant tot el dia es fomentarà la defensa i promoció de la llengua amb els nous parlants i el projecte Vincles --espais informals de conversa i aprenentatge de la llengua--.