Antich (Òmnium) aplaudeix la "marxa enrere" del Govern per mantenir Literatura a batxillerat

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha celebrat aquest dimarts que el Govern "hagi fet marxa enrere" i que Literatura Catalana no passi a ser una assignatura optativa de 1r de batxillerat a Catalunya i que es vulgui mantenir com a matèria de modalitat a 2n.

Ho ha dit en unes declaracions a Europa Press després que la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, hagi assegurat en una compareixença al Palau de la Generalitat que la seva conselleria garantirà que Literatura Catalana i Castellana continuïn com a matèries de modalitat a 2n i que no volen que passin a ser optatives de 1r, com s'havia plantejat aquest dilluns.

Antich creu que "arraconar Literatura Catalana a batxillerat per ordre directa d'una imposició espanyola és contribuir a la manca de memòria de la cultura pròpia, a l'empobriment de l'educació i a una ciutadania dòcil" i ha defensat que el model educatiu català s'ha de decidir des de Catalunya.