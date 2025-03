'Anora' de Sean Baker triomfa en els Oscars

Burt Harris/PI via ZUMA Press Wi / DPA

Karla Sofía Gascón assisteix a la gala però es queda sense el premi a la millor actriu

MADRID, 3 març (EUROPA PRESS) -

'Anora', la pel·lícula de Sean Baker, ha estat la gran triomfadora de la 97a edició dels Premis Oscar amb cinc dels sis premis als quals estava nominada, incloent els guardons a millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu per a la seva protagonista, Mikey Madison. En la gala celebrada al Dolby Theatre de Los Angeles, en la qual finalment ha estat present l'actriu espanyola Karla Sofía Gascón.

Baker, que ha esdevingut la tercera persona a guanyar quatre premis en una mateixa edició dels Oscars, cosa que fins ara només havien aconseguit el llegendari Walt Disney i el 2020 el coreà Bong Joon-ho amb 'Paràsits', ha fet una defensa a ultrança de l'experiència cinematogràfica a les sales de cinema durant el seu discurs com a millor director.

"Ara que els cinemes ho estan passant malament, el nostre deure és defensar-los. Si perdem les sales perdem una part de la nostra identitat", ha dit el cineasta, també ha guanyat el premi al millor muntatge i al millor guió original. Aquest últim l'ha dedicat a l'equip d''Anora', que relata la història d'una prostituta que es casa amb el fill d'un oligarca rus i es veu embolicada en una lluita per defensar la seva dignitat.

Agraïment que ha compartit Mikey Madison, la protagonista d''Anora', en recollir el premi a la millor actriu. "Vull reconèixer i honorar la comunitat de treballadores sexuals. Els continuaré donant suport i sent una aliada. Són persones increïbles, les dones que he tingut el privilegi de conèixer d'aquesta comunitat", ha assegurat Madison, de 25 anys, que s'ha imposat a Demi Moore, nomianda per 'La substància'.

En aquesta categoria també estaven nominades la brasilera Fernanda Torres ('Aún estoy aquí'), la nord-americana Cynthia Erivo ('Wicked') i l'espanyola Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez'), que ha estat present a la gala asseguda al pati de butaques amb la resta de nominats i presentadors, però no ha desfilat per la catifa vermella després de la crisi pels seus antics missatges ofensius i racistes.