'Anora', del nord-americà Sean Baker, aconsegueix la Palma d'Or del 77è Festival de Cannes

L'espanyola Karla Sofia Gascón comparteix el premi a Millor Actriu amb les seves companyes d''Emilia Pérez'

MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula 'Anora', dirigida pel cineasta nord-americà Sean Baker, ha estat guardonada aquest dissabte amb la Palma d'Or de la 77a edició del Festival de Cannes, en el qual l'espanyola Karla Sofia Gascón ha aconseguit el premi a la Millor Actriu juntament amb les seves companyes de repartiment a 'Emilia Pérez'.

Així s'ha anunciat en la gala de clausura del festival, el jurat del qual, en aquesta ocasió, ha estat presidit per la directora, guionista i actriu nord-americana Greta Gerwig i del qual ha estat membre el cinesta espanyol Juan Antonio Bayona.

Baker plasma a 'Anora' la vida d'una jove treballadora sexual de Brooklyn que coneix i es casa amb el fill d'un oligarca, els pares del qual se n'assabenten i intenten anul·lar el matrimoni.

Per la seva banda, Karla Sofia Gascón (Madrid, 1952) s'ha alçat amb el premi a la Millor Actriu juntament amb Adriana Paz, Zoe Saldaña i Selena Gomez, les seves companyes de repartiment a 'Emilia Pérez', del francès Jacques Audiard.

'Emilia Pérez' retrata la història d'una advocada d'un gran bufet a la qual se li ofereix ajudar el cap d'un càrtel de droga a retirar-se del seu negoci i desaparèixer convertint-se en dona, un paper, el del narcotraficant, que protagonitza Gascón.

La pel·lícula protagonitzada per l'actriu espanyola ha rebut, a més, el Premi del Jurat, mentre que el Gran Premi del Jurat ha estat per a 'All we imagine as light', de la cineasta índia Payal Kapadia, i el Premi Especial l'ha rebut 'The seed of the sacred fig', de l'iranià Mohammad Rasoulof.

El guardó de Millor Direcció ha estat per al portuguès Miguel Gomes per 'Gran tour' i el de Millor Actor ha estat per al nord-americà Jesse Plemons per la seva actuació a 'Kinds of kindness'.

Així mateix, la francesa Coralie Fargeat ha rebut el premi de Millor Guió per per 'The Substance' i el croat Nebojsa Slijepcevic ha obtingut la Palma d'Or al Millor Curtmetratge per 'The man who could not remain silent'.