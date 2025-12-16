Anohni actuarà al Palau de la Música de Barcelona l'abril del 2026

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
Anohni actuarà al Palau de la Música Catalana de Barcelona el 9 d'abril del 2026, dins el 27è Festival Mil·leni i en el que serà l'única parada a Espanya del tour 'Anohni: Wilderness'.
Acompanyada del pianista Gaël Rakotondrabe i el percussionista Chris Vatalaro, interpretarà cançons que recorren tota la seva trajectòria combinades amb peces audiovisuals creades per ella mateixa, informa el festival en un comunicat d'aquest dimarts.
L'obra d'Anohni, marcada per una mirada "espiritual, social i mediambiental", transcendeix per diferents llenguatges musicals, des de l'electrònica experimental fins al soul i la música contemporània.