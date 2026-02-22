Anne Sebba recorre la història de l'orquestra de dones d'Auschwitz en un assaig

Va ser dirigida per Alma Rosé, neboda del compositor Gustav Mahler
BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
La historiadora i periodista britànica Anne Sebba ha publicat en castellà l'assaig 'L'orquestra de dones d'Auschwitz' (Crítica), que recorre la formació d'aquesta orquestra i com els nazis van usar la música en els camps de concentració: "Era un abús de la música, una perversió de la mateixa. No era música per l'art en si".
En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat: "No crec que el simple fet de ser culte o melòman et converteixi en una bona persona. Dues coses poden ser certes al mateix temps" com es va demostrar en el nazisme.
Ha afirmat que és macabre pensar que quan els presoners arribaven i escoltaven aquesta música "eren arrossegats cap a una falsa sensació de seguretat, pensant que, si hi havia música, tal vegada el lloc no era tan terrible. Gens més lluny de la realitat".
La historiadora ha dit que llibres o assajos sobre aquest període són més necessaris que mai amb l'auge de l'extrema dreta, encara que ha dit que en ocasions és depriment perquè sembla que la gent no escolta.
El llibre d'Anne Sebba ressegueix com es va formar l'orquestra a Auschwitz, la manera en què Ànima Rosé, neboda del compositor Gustav Mahler, la va dirigir fins a la seva mort en el camp en 1944 i com les integrants jueves de l'orquestra van ser traslladades a Bergen-Belsen.
Sebba ha explicat que tenia una idea que hi havia orquestres en els camps de concentració, però que va començar a interessar-se pel tema quan va descobrir que, després de l'alliberament, el seu pare va estar en el camp de Bergen-Belsen com a conductor de tanc britànic i que allà es va celebrar un concert.
"Mai ho sabré amb certesa, però estic convençuda que va haver de conèixer a aquestes dones o potser fins i tot va assistir a aquell concert", ha dit la historiadora.
Aquest vincle de la història amb el seu pare és el que li va portar a sentir "el dret a escriure" sobre Auschwitz, sobre el qual porta tota la vida llegint obsessionada sobre l'Holocaust, per a ella la calamitat central del segle passat.
DONA EN ELS CAMPS D'EXTERMINI
Ha dit que la seva intenció no ha estat escriure un llibre feminista, ha assenyalat que queden moltes històries que escriure sobre dones en l'Holocaust, i ha afirmat que l'experiència de les dones va ser diferent a la dels homes, perquè era "molt més humiliant" la nuesa, el rapar-los el cap o com sofrien la menstruació.
Sobre la figura d'Ànima Rosé, ha emfatitzat que "va intentar salvar a punts jueus com va poder", però que era conscient que, només si tocaven bé, els nazis les utilitzarien.
Ha explicat que l'orquestra treia els faristols a l'alba, afinaven instruments i tocaven marxes per a les dones que sortien a treballar, després tornaven al bloc per assajar i, a la tarda, tornaven a tocar mentre les treballadores tornaven esgotades, la qual cosa feia que aquestes tinguessin certa hostilitat o ressentiment.
L'autora ha afirmat que el privilegi que tenien era l'accés a latrines quan les necessitaven i l'ús de roba interior, la qual cosa la historiadora ha subratllat que feia que "la vida fos amb prou feines tolerable, prou perquè poguessin mantenir l'esperança".
"LA CULPA DEL SUPERVIVENT"
Després del seu pas pels camps nazis, moltes d'elles no podien explicar les seves històries i van experimentar "la culpa del supervivent" o no poder comportar-se amb normalitat amb els seus fills, especialment en relació amb el menjar quan un nen els deia expressions com 'em moro de gana'.
Preguntada per si creu que l'elevat nombre de novel·les sobre l'Holocaust pot ser un risc per a una certa trivialització de la matèria, ha dit que depèn perquè hi ha llibres documentats que "ajuden a obrir els ulls", però que uns altres es prenen massa llibertats, per la qual cosa ha advocat per ser rigorosa amb les fonts.