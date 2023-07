Anna Simó critica que el TSJC "s'està excedint en les seves funcions" amb les sentències del 25%

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha retret aquest dimarts que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "s'està excedint en les seves funcions, està suplantant funcions del legislatiu" amb les sentències del 25% de castellà.

En una roda de premsa després del Consell Executiu, ha afirmat que aquest dimarts se'ls ha comunicat la decisió sobre tres escoles --que es va saber la setmana passada--, però ha precisat que, en realitat, en són dues perquè "un alumne ja no és" al centre.

Simó ha insistit que és una sentència que "va en contra del marc legal a Catalunya", i ha reiterat que un cop estudiada la resolució presentaran un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem (TS).

"El TSJC, la funció pedagògica no la té reconeguda per llei. El TSJC no s'hauria d'immiscuir en raons que són pedagògiques", ha assenyalat, després de lamentar que el tribunal hagi entrat en campanya.

Ha afirmat, d'altra banda, que el decret del règim lingüístic del sistema educatiu presentat dilluns per "donar seguretat" a les escoles en relació amb el seu projecte lingüístic seguirà el tràmit i tindrà efectes en el moment que s'aprovi.