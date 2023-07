Anna Simó afirma que un govern PP-Vox "seria devastador per a l'educació a Catalunya"

Avisa que investir Sánchez no pot sortir "de franc" i s'ha de negociar



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha afirmat que un govern format per PP i Vox després de les eleccions generals "seria devastador per a l'educació a Catalunya".

En una entrevista en el diari 'VilaWeb', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha avisat que la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la Presidència, Pedro Sánchez, no pot sortir "de franc" i que s'ha de negociar.

"De cap de les maneres hi pot haver un govern PP-Vox per inacció dels partits catalans. I quan parlo de partits catalans també parlo del PSC", ha afegit.

Quant al català a les aules, ha assegurat que "hi hauria marge per anar fins i tot a Europa, si les coses es posen complicades", i que ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) ni el Tribunal Constitucional (TC) poden decidir el model lingüístic de les escoles.

VAGA DE DOCENTS AL SETEMBRE

La consellera ha reafirmat la seva voluntat de revertir les retallades i ha explicat que intentarà dialogar amb els sindicats de docents per la vaga el 6 de setembre perquè considera que s'ha convocat massa aviat: "Gairebé encara no he pogut parlar".

"També els he dit que els calendaris que m'exigien els tres sindicats convocants de la vaga potser no quadraven amb els calendaris que jo necessito per poder veure quines opcions pressupostàries tinc, que no depenen només de mi, i com he d'ordenar les prioritats", ha aclarit.

Per Simó, les escoles cada vegada presenten més complexitat: "Cada vegada hi ha més malestar entre els alumnes, problemes derivats de la salut mental i del benestar emocional també entre els docents. I existeix un creixement de trastorns de comportament i un increment de trastorns de conducta alimentària".