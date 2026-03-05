Anna Manso compleix 25 anys d'escriptura amb el tercer títol de la col·lecció infantil 'Liana'

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
L'escriptora Anna Manso ha complert aquest mes 25 anys de literatura infantil i juvenil amb la publicació del tercer títol de la col·lecció per a nens 'Liana', sèrie publicada per SM en castellà i per Cruïlla en català.
El nou llibre dels personatges Liana i Mel reforça el missatge ambiental de la saga amb una història sobre la contaminació de l'aigua i la responsabilitat compartida, juntament amb la il·lustradora Cinthya Álvarez, informa Cruïlla aquest dijous en un comunicat.
Manso ha explicat que "el punt de partida van ser les ganes de recuperar la llegenda de les dones d'aigua i unir-la a l'ecologisme", amb la Liana com a protagonista.
L'autora també publicarà el tercer lliurament de 'Quin fàstic de fama' al juny i, coincidint amb Sant Jordi, una nova edició d''El drac se'n va de festa'.
Des d''El Fittipaldi' (2001) ha publicat més de 50 títols, ha estat traduïda a diversos idiomes, ha guanyat premis com el Gran Angular (dues vegades) i l'Atrapallibres, a més de ser guionista de programes infantils i sèries de ficció, i fer animació lectora en centres educatius.