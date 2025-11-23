Anna Guitart a una setmana de la FIL: "És una oportunitat d'explicar Barcelona des de la cultura"

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
La comissària de la programació de Barcelona en la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), Anna Guitart, ha assegurat que la participació de la ciutat com convidada d'honor "és una oportunitat d'explicar Barcelona des de la cultura" d'una forma completa.
En una entrevista d'Europa Press a una setmana de l'inici de la FIL, que se celebra del 29 de novembre al 7 de desembre i a la qual acudiran uns 70 autors amb la delegació barcelonina, ha subratllat que la proposta inclou autors literaris, però també exposicions, obres teatrals, concerts i un cicle de cinema per presentar a Barcelona d'una manera àmplia i fer que la imatge de la ciutat sigui "més real, més actual, més ajustada".
Ha explicat que acudir amb la targeta de presentació de Barcelona "obre totes les portes", ha considerat un orgull comprovar que la ciutat té aquesta presència i que la gent té ganes que acudeixi a esdeveniments com la FIL i ha celebrat la sort de poder comptar amb el cantautor Joan Manuel Serrat com a ambaixador.
Guitart ha considerat que al públic mexicà li sorprendrà una mica la delegació barcelonina perquè si bé hi ha autors de gran trajectòria i consolidats, hi ha uns altres que s'estan començant a descobrir també a Barcelona, destacant la "heterogeneïtat" dels escriptors participants i de la diversitat literària barcelonina.
Aquesta diversitat i heterogeneïtat ha fet que el més complicat hagi estat la selecció davant de l'evidència que literàriament s'estan fent coses molt interessant a la ciutat, ha dit Guitart: "Al final tens 70 possibilitats d'escriptors i 70 al final és molt curt" si es vol que hi hagi un equilibri de gèneres i editorials, ha afegit.
Al programa figuren escriptors com Eduardo Mendoza, Javier Voltes, Carme Riera, Carlota Gurt, Xavier Bosch, Anna Gual, Marta Orriols, Miqui Otero, Irene Licitades, Juana Dolores i Miquel de Palol, la companyia teatral La Veronal, els dramaturgs Victoria Szpunberg, Carlota Subirós i Josep Maria Miró i artistes musicals com Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Pastís Relena, Maria Arnal, Mushkaa i Queralt Lahoz.
La programació de Barcelona com convidada en la FIL explicarà, a més de taules amb els autors de la delegació, amb homenatges a Mercè Rodoreda, Jacint Verdaguer, Pere Calders, Manuel Vázquez Montalbán, Montserrat Roig, Ana María Matute, Josep Brossa i Carmen Balcells, un record al 'boom llatinoamericà' i la celebració d'un Sant Jordi.
Ha dit que el lema de 'Vindran les flores' s'entreteixeix amb el fet que Guadalajara sigui la ciutat de les roses i que per això faran aquest Sant Jordi per evidenciar que les roses són "un símbol" que a Barcelona s'associa amb el fet literari.
"CUESTA TREURE PIT"
Guitart ha afirmat que en ocasions té la sensació de que a Barcelona li "costa treure pit" i que fires com la de Guadalajara permet comprovar que s'estan fent coses molt bones, que existeix una literatura molt variada capaç de crear obra interessant en tots els gèneres.
En aquest sentit, ha dit que quan es veu el programa íntegrament "és molt difícil no estar orgullós de la creació cultural d'aquest país" i del bon moment que viu la cultura catalana.
Malgrat que 'la ciutat de les meravelles' impregnarà la programació, Guitart ha dit que a la FIL també estaran presents temes "conflictius" a la ciutat com pot ser l'habitatge i el turisme a través de les obres dels creadors, i ha dit textualment que seria absurd deixar-los al marge perquè seria no explicar tota la realitat.
La comissària ha dit que els barcelonins senten un "amor" per la seva ciutat que fa que estiguin preocupats per aquestes qüestions i que els produeixi dolor, però que sempre d'alguna manera subterrània floreix un sentiment de sentir-se afortunat de ser barceloní.
LLEGAT POST FIL
Sobre quin espera que sigui el llegat post FIL, ha confiat que els visitants de la fira facin "descobriments" tant d'autors consolidats com uns altres menys coneguts, i que es generi una fidelitat i es planti una llavor perquè els autors barcelonins tornin en futures edicions.
Guitart també espera que quedi constància després de la FIL que Barcelona és una ciutat literària "no només pels autors sinó per tot l'ecosistema que té", des de les editorials a les llibreries passant per les biblioteques i les agències literàries, i que la ciutat quedi encara més posicionada com la potència editorial que assegura ja és.
Ha subratllat també la idea de tornada a la ciutat i ha citat com a exemple una de les exposicions que es veurà a Mèxic, 'Vindran les dones. 150 anys de lluita als carrers de Barcelona', que parla de les escriptores de la ciutat, que confia que pugui veure's després a la capital catalana.