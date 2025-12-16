Anna Guitart, nova directora de l'Institut Ramon Llull

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La junta rectora de l'Institut Ramon Llull (IRL), celebrada aquest dimarts, ha designat la periodista i guionista Anna Guitart com a nova directora de l'organisme, informa en un comunicat.
Guitart, que acaba de ser la comissària en la participació de Barcelona com a convidada d'honor de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (Mèxic), assumirà la direcció de l'IRL el 8 de gener del 2026.
El consorci de l'IRL està integrat per la Generalitat de Catalunya, el Govern balear, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Palma, i la junta rectora ha estat encapçalada per la consellera de Cultura catalana, Sònia Hernández, el secretari de Cultura i Esports balear, Pedro Vidal, i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé.
Guitart, especialitzada en literatura i llibres, va iniciar la seva trajectòria professional a Ràdio Barcelona i després va treballar en el programa 'La República', de Joan Barril, a Com Ràdio, i va formar part de l'equip del documental 'Setembres', de Carles Bosch.
Ha treballat com a guionista en programes com 'De què va' (Canal 33), 'El bocamoll' (TV3) o 'Via llibre' (Canal 33), va dirigir la segona temporada del programa 'Savis' (Canal 3) i ha presentat i dirigit els programes 'Tria 33' (Canal 33) i 'Tot el temps del món' (Canal 33).
Guitart assumirà la direcció de l'IRL després que el passat 7 de novembre finalitzés l'etapa de Pere Almeda al capdavant d'aquesta institució, dedicada a la projecció de la cultura i la llengua catalanes.