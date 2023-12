Anna Giribet renova com a directora artística de la FiraTàrrega (Lleida) per cinc anys més

LLEIDA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

La gestora cultural Anna Giribet serà la directora artística de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (Lleida) FiraTàrrega cinc anys més (tres d'inicials i dos de renovables), informa l'organització en un comunicat d'aquest dijous.

Entre els objectius del càrrec hi figuren confeccionar una programació artística que visualitzi la creació escènica vigent, especialment la de les arts de carrer, i que sigui atractiva per al mercat escènic, i la comissió ha considerat Giribet com la "persona idònia" per aconseguir-ho.

En total s'han presentat tres candidatures, que han estat avaluades per la directora de Mercats de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Maria Basora Fornell, com a presdienta; Ana Fernández Valbuena, Xavier Campón Bugada, Iolanda Fontgivell Pino i Ferran Dordal Lalueza com a vocals i Cristina Pons Roig com a secretària.