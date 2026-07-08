Anna Bosch guanya el Premi Ofici de Periodista 2026 del Col·legi de Periodistes de Catalunya

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha concedit el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch, informa l'organització en un comunicat aquest dimarts.
El guardó vol reconèixer "una trajectòria professional excepcional que s'ha convertit en referent del periodisme català" i un exemple dels valors que defineixen la professió.
Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme "exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic", havent estat corresponsal de TVE a Moscou (Rússia), Londres (Regne Unit) i Washington (Estats Units).
Ha fet cobertures de la desintegració de l'URSS i dels grans canvis geopolítics del segle XXI, i les seves cròniques "han ajudat la ciutadania a entendre una realitat cada vegada més complexa, aportant context, anàlisi i perspectiva".
Amb el guardó, que es lliurarà a la tardor, el Col·legi vol posar en valor la seva contribució "al prestigi de la professió, a la projecció del periodisme català i a la defensa del dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, contrastada i de qualitat".