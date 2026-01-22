Àngels Fitó (UOC), nova presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha estat nomenada nova presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup), càrrec que ocuparà durant el 2026, informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.
Fitó relleva la rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, que ha ocupat el càrrec el 2025, i el canvi ha estat en l'Assemblea General de l'Acup; entre els objectius d'aquest mandat hi ha reforçar la funció de l'Acup d'"incidència institucional" i projecció de les universitats públiques catalanes.
També s'ha constituït la nova junta directiva de l'Acup, formada per Fitó com a presidenta; el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, com a vicepresident; la presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), Maria Assumpció Vila, com a vicepresidenta segona; la presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Montserrat Guàrdia, com a vicepresidenta tercera, i Laia de Nadal serà la secretària.