Ángela Cervantes guanya el Premi Gaudí a millor actriu protagonista per 'La furia'

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Ángela Cervantes ha guanyat aquest diumenge el Premi Gaudí a millor actriu protagonista per la pel·lícula 'La furia', de Gemma Blasco, en què dona vida a una víctima d'agressió sexual.
Cervantes s'ha alçat amb el guardó en una categoria en què també estaven nominades Maria Rodríguez Soto per 'Frontera', Miriam Garlo per 'Sorda' i Nora Navas per 'Mi amiga Eva'.
Amb el seu tercer Gaudí, una emocionada Cervantes ha afirmat que el rodatge va ser una de les millors experiències que ha tingut, i ha donat les gràcies als migrants que s'han traslladat a Catalunya.
El germà de l'actriu, Álvaro Cervantes, s'ha portat el Gaudí en la categoria de millor actor secundari per 'Sorda'.
Fent broma, ha agraït que l'Acadèmia també hagi premiat al seu germà perquè "no hi hagi 'celillos".