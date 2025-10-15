Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta amb 'Cuando el viento hable'

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora gallega Ángela Banzas ha quedat finalista del Premio Planeta 2025, amb una dotació de 200.000 euros, amb la novel·la 'Cuando el viento hable', ha anunciat aquest dimecres el jurat en un sopar literari en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
Presentada amb el títol 'El color de la lluvia' i el pseudònim Sofia García, tracta la història d'una dona, nascuda en la postguerra i criada pels seus avis en la Galícia rural.
Una estranya dolència la porta a l'hospital, on s'oculten els horrors dels experiments amb persones i descobreix l'existència d'una germana bessona perduda.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Santiago i MBA per l'Escola Europea de Negocis, va publicar la seva primera novel·la, 'El silencio de las olas', en 2021, a les quals va seguir 'La conjura de la niebla', 'La sombre de la rosa' i 'El aliento de las llamas'.
El Premio Planeta 2025 ha rebut 1.320 originals, rècord de participació en un any en el qual s'ha habilitat la possibilitat d'enviar els originals a través d'un formulari a la web del guardó.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)