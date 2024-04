Ángel Martín diu que interactuar amb la gent en les signatures de llibres és "molt bonic"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'humorista i guionista Ángel Martín ha dit aquest dimarts en la diada de Sant Jordi que interactuar amb els lectors en les signatures de llibres és "molt bonic" i ha afirmat que permet posar cara a la gent que el segueix.

Martín, que el 2023 va publicar 'Detrás del ruido: todo lo que aprendí para rehacerme por completo y mantener la cordura', ha expressat a Europa Press a la paradeta de l'FNAC Triangle la seva il·lusió per participar en la diada: "Si hagués estat un infern no repetiria".

Com a anècdota, ha explicat que un 23 d'abril de fa dos anys algú li va dir: "He vist una entrevista teva, em va agradar molt, he vingut perquè em signis aquest paper però et prometo que em compraré el teu disc".