Andy presentarà 'Solo Tour' al Teatre Coliseum de Barcelona el 29 d'abril del 2026

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Andy presentarà la seva nova etapa musical en solitari amb un concert al Teatre Coliseum de Barcelona el 29 d'abril del 2026 com a part de la gira 'Solo Tour', en el marc del Suite Festival, informa l'organització en un comunicat aquest dilluns.
Durant més de 20 anys, Andy va formar part del duo Andy & Lucas, però ara obre una nova etapa en solitari "marcada per la llibertat creativa, l'emoció i l'autenticitat", i aquest concert suposarà l'estrena en directe del seu nou projecte personal.
Repassarà alguns dels temes més destacats de la seva trajectòria i també presentarà el seu primer senzill en solitari, 'Marioneta', una cançó amb la qual simbolitza "el seu renaixement artístic" i en la qual dona veu a un desamor que es transforma en alliberament.