'Anatomia d'una caiguda' guanya el Premi Gaudí a la millor pel·lícula europea

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La producció francesa 'Anatomia d'una caiguda', de Justine Triet, ha guanyat el Premi Gaudí a la millor pel·lícula europea, en la gala de lliurament que se celebra a l'Auditori Forum CCIB de Barcelona.

La pel·lícula, protagonitzada per Sandra Hüller, aborda el procés judicial d'una escriptora per demostrar la innocència en la mort del seu marit, i va rebre premis com la Palma d'Or del Festival de Cannes i l'Oscar a millor guió original.

S'ha imposat en la categoria a 'Fallen leaves', d'Aki Kaurismäki; 'Pobres criatures', de Yorgos Lanthimos, i 'La zona d'interès', de Jonathan Glazer.