Anagrama suspèn sine die la distribució del llibre sobre José Bretón

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

L'editorial Anagrama ha comunicat aquest dijous que manté voluntàriament la seva decisió de respectar la petició de mesures cautelars de la Fiscalia per paralitzar la distribució del llibre 'El odio', de Luisgé Martín, que recull les confessions de José Bretón sobre l'assassinat dels seus fills a Còrdova el 2011, i ha suspès sine die la distribució de l'obra malgrat la denegació posterior.

En un comunicat, ha manifestat el "respecte absolut" que la mare dels menors Ruth Ortiz mereix i lamenta el dolor que les informacions divulgades sobre la publicació i la distribució del llibre li hagin pogut causar.

Anagrama ha assegurat que l'únic autor de l'obra és Luisgé Martín i ha desmentit que "s'hagi fet o es farà pagament de qualsevol naturalesa al condemnat pels horribles crims comesos el 2011".

L'editorial ha considerat que, en una societat democràtica, ha d'existir un "equilibri" entre la llibertat creativa com un dret fonamental i la protecció de les víctimes, i ha assenyalat que les obres com 'El odio' requereixen una doble dosi de responsabilitat i de respecte.

Ha dit que per això en un exercici de prudència i de manera voluntària, l'editorial ha assegurat que ha decidit "mantenir la suspensió de la distribució de l'obra de manera indefinida".

RECURS DE LA FISCALIA

Així s'ha pronunciat l'editorial després que la Fiscalia de Barcelona presentés un recurs d'apel·lació contra la decisió del titular del jutjat de primera instància 39 de Barcelona, que dilluns va denegar la mesura cautelar sol·licitada per la secció de menors de la Fiscalia de Barcelona, que demanava la suspensió provisional de la publicació i distribució de l'obra.

El ministeri públic va assegurar en el seu recurs que l'editorial Anagrama havia incomplert la seva "obligació" de comunicar el contingut del llibre amb la finalitat d'examinar-lo per considerar si existeix una intromissió il·legítima en el dret a l'honor.

Tot i així, va argumentar que, malgrat no poder saber el contingut de l'obra, com demanava el titular, es va donar al jutjat "documentació més que suficient per valorar, preveure i concloure amb el degut rigor i total seguretat que sí existeix el greu i imminent risc d'intromissió il·legítima en el dret a l'honor".

En resposta al jutge, que va al·legar que paralitzar la publicació i distribució de l'obra suposaria una restricció del dret fonamental a la llibertat d'expressió, la Fiscalia va expressar que, en aquest cas, "també estem davant un altre dret fonamental com és el dret a l'honor".

Afegia que la publicació de l'obra podria provocar "un menyscapte o una lesió irreversible", pel fet que el dany ja estaria fet encara que la mare dels menors emprengués amb posterioritat accions legals.