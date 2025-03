Anagrama defensa que el llibre sobre Bretón pretén "presentar al lector la maldat de l'assassí"

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

L'editorial Anagrama ha manifestat que el llibre 'El odio', escrit pel periodista i escriptor Luisgé Martín, en què recull les confessions de José Bretón sobre l'assassinat dels seus dos fills, Ruth i José, el 2011 a Còrdova, "s'allunya i rebutja qualsevol intenció que no sigui la de presentar al lector la maldat de l'assassí sense justificar ni exculpar el crim".

Ho ha aclarit aquest divendres en un comunicat consultat per Europa Press, després que dijous la Fiscalia de Menors de Barcelona, on hi ha la seu de l'editorial, presentés una sol·licitud de mesures cautelars en què demanava la suspensió de la publicació.

L'editorial diu que és "plenament conscient de la monstruositat dels crims comesos per José Bretón" i entén la sensibilitat que pot suscitar la publicació de l'obra, però afegeix que la literatura sempre ha tractat realitats complexes i doloroses, com crims que han marcat societats senceres.

'El odio' pretén "dilucidar una violència extrema, les condicions en les quals es produeix i les implicacions filosòfiques i ètiques de la crueltat com una pulsió en l'ésser humà" i reafirmen el seu compromís amb la responsabilitat editorial i la llibertat d'expressió.

A més a més, sostenen que la Constitució reconeix el dret fonamental a la creació literària, per la qual cosa Anagrama considera que tant l'autor com l'editorial estan "en el seu dret" de publicar aquesta obra, tot i que esperaran a les resolucions judicials.