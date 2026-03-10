Anagrama acomiada Bryce Echenique i el seu "humor, memòria i fragilitat": "Ens honora haver estat els seus editors"

El Comercio / Zuma Press / ContactoPhoto - Arxiu
MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
L'editorial catalana Anagrama, encarregada d'editar el peruà Alfredo Bryce Echenique a Espanya, ha acomiadat l'autor que s'ha mort aquest dimarts als 87 anys.
"Bryce va saber convertir l'humor, la memòria i la fragilitat humana en literatura extraordinària. Ens honora haver estat els seus editors", ha assegurat el segell en un comunicat recollit per Europa Press.
Bryce Echenique és un dels referents de la generació postboom de la narrativa llatinoamericana i la seva obra abasta novel·la, conte, assaig i memòries.
Així, és autor d'obres com 'Un mundo para Julius', novel·la amb la qual va obtenir el Premi Nacional de Literatura del Perú el 1972, i 'El huerto de mi amada', guardonada amb el Premi Planeta el 2002.
A aquests títols s'hi afegeixen altres obres com 'La vida exagerada de Martín Romaña' i 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre d'altres.
Anagrama ha qualificat l'obra de l'escriptor, "un dels grans narradors de la literatura en espanyol", de "singular, viva i inconfusible".