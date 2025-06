Ana Roca, elegida nova presidenta de Metges de Catalunya

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

La pediatra del CAP Viladecans (Barcelona) Ana Roca ha estat elegida presidenta de Metges de Catalunya (MC) en les últimes eleccions als càrrecs de direcció del sindicat.

Roca, fins ara vicepresidenta, és la primera dona a accedir a la presidència del sindicat en els seus 125 anys d'existència, informa MC en un comunicat d'aquest dijous.

Per la seva banda, el cirurgià d'Urgències de l'Hospital de Terrassa (Barcelona) Xavier Lleonart ha renovat per un segon mandat com a secretari general.