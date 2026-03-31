Ana Quintilla, nova presidenta de l'Associació de Farmàcies de Barcelona

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) ha nomenat la farmacèutica Ana Quintilla com a nova presidenta, després de la recent renovació del seu òrgan de govern.
Quintilla actualment també és vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac), de la qual forma part, i és membre de les comissions de Pimec Laboral i Pimec Salut i Social, informa la Fefac en un comunicat aquest dimarts.
Amb aquest nomenament, la nova junta directiva de l'AFB queda constituïda per Ana Quintilla com a presidenta; Roger Bel com a vicepresident; Tomeu Rosselló com a secretari; Javier Albert com a tresorer; i Núria Escarrer i Regina Petit com a vocals.