Ana Mena actuarà en la gala de Los40 Music Awards a Barcelona el 20 de novembre

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
La cantant Ana Mena actuarà en la gala de Los40 Music Awards Santander 2026, que se celebrarà el 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.
L'artista malaguenya ho ha confirmat aquest dilluns en el programa 'Anda Ya' de Los40, en el qual ha explicat que cantarà l'èxit 'pa ti toa <3' però que també li agradaria presentar material nou, informa l'emissora en un comunicat.
Los40 Music Awards Santander 2026, amb el cartell de 'sold-out' penjat, anirà desvelant durant les pròximes setmanes la resta de noms del cartell.