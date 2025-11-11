Amsterdam publicarà el 2026 la traducció al català del Booker 2025 'Flesh' de David Szalay

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'editorial Amsterdam publicarà el 2026 la traducció al català de la novel·la de David Szalay 'Flesh', guardonada amb el Premi Booker 2025, informa aquest dimarts el segell en un comunicat.
Narra la vida d'un adolescent de 15 anys que viu amb la seva mare en un bloc de pisos, desconeix les normes socials i queda aïllat amb la seva veïna com l'única companyia: les seves trobades es transformen en una relació clandestina que el jove no arriba a entendre fins que perd el control de la seva vida.
Szalay va néixer al Canadà, va créixer a Londres i viu a Viena, és autor de sis obres de ficció traduïdes a més de 20 idiomes i el seu debut literari, 'London and the South-East', va guanyar els premis Betty Trask i Geoffrey Faber Memorial.