Amplien el servei de bus a la conurbació de Granollers (Barcelona) a partir del 2 setembre

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El servei d'autobús anomenat Transgran que uneix Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès (Barcelona) comptarà a partir del 2 de setembre amb dos nous autobusos a les línies L1 (Ca Gili-Hospital-La Torreta) i L6 (Corró d'Avall- Hospital-Granollers).

Amb aquestes dues noves incorporacions, la freqüència de pas durant els dies feiners serà de 20 minuts a la L1 i de 25 a la L6, de les 6 hores fins a les 23, segons ha informat aquest dimarts l'Ajuntament de Granollers en un comunicat.

D'aquesta manera, la L1 passa de tenir 3 busos a 4, mentre que la L6 comptarà amb 3, en lloc de 2, fet que anirà acompanyat d'un reajustament dels horaris de totes les línies per garantir "la màxima puntualitat del servei".

Els alcaldes dels quatre municipis i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, han explicat aquest dimarts el nou servei en una trobada a Granollers.

Capella ha recordat que la Generalitat aporta aquest any 300.000 euros per garantir la continuïtat del servei i per fer front al creixement de la demanda a Granollers: "L'objectiu és combatre l'emergència climàtica i garantir el dret a l'accés al transport públic a tota la ciutadania de Catalunya, visqui on visqui."