Amplien a Santa Cristina d'Aro el confinament per l'incendi de la Bisbal d'Empordà

GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'avanç de l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) ha obligat ordenar el confinament a la urbanització Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro (Girona), informa Protecció Civil en un comunicat a X.
Així, han rebut una Es-Alert els veïns del barri de Sant Pol de la Bisbal, les masies i cases de la zona sud de la ciutat, a més de la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha 150 nens que estan fora de perill.
Els Bombers de la Generalitat centren els seus esforços aquest divendres al migdia en el flanc esquerre de l'incendi perquè no s'obri, per la qual cosa han augmentat les dotacions fins a les 35 terrestres i 10 aèries.