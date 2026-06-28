Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort a Sabadell (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Va morir a l'hospital, que va activar els mecanismes de protecció a la infància
BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -
Els pares d'un nadó de 3 mesos mort divendres a l'Hospital Parc Taulí Sabadell (Barcelona) han ingressat en presó provisional després de ser detinguts per la seva presumpta relació amb les lesions que tenia.
Són en presó provisional, comunicada i sense fiança per presumpte maltractament habitual amb resultat de mort, informa el TSJCat en un comunicat aquest diumenge.
Només van contestar algunes preguntes dels seus advocats després de ser detinguts i comparèixer davant de la magistrada titular de la plaça 3 de la secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Sabadell, afegeix el comunicat.
HEMORRÀGIA CEREBRAL I FRACTURES
La directora d'Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat, Clara Pareja, ha dit en declaracions a TV3 recollides per Europa Press que el nadó va patir una parada cardiorrespiratòria dijous al matí a casa seva, on va ser atès pel SEM uns 40 minuts.
Ha explicat que van poder remuntar al nadó i el van traslladar a l'hospital, on el van atendre a la UCI pediàtrica, però al matí següent "va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i diferents fractures".
TRES ATENCIONS SANITÀRIES
Pareja també ha dit que el nadó "ha estat en contacte amb el sistema sanitari català tres vegades": dos en un CAP de Sabadell i l'última a l'Hospital Parc Taulí.
"La nostra funció és revisar aquesta atenció sanitària i identificar accions de millora" per garantir una bona atenció sanitària, ha afegit.
Fonts del Departament de Salut han informat que va morir a l'Hospital Taulí, on havia estat ingressat per lesions, i els responsables mèdics van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat.
Aquestes mateixes fonts han explicat que la Inspecció Sanitària del Departament farà les actuacions d'ofici necessàries en aquests casos, com verificar el funcionament dels procediments.
Quant a les investigacions en curs, les institucions implicades col·laboren amb les autoritats competents i actuaran "amb la màxima transparència compatible amb la protecció dels menors", la confidencialitat de dades clíniques i el respecte al procediment en curs.
ALBERT DALMAU
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat aquest diumenge via X que la seva mort "commou profundament" i ha agraït la tasca del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra.
Ha considerat necessari respectar ara la investigació judicial i confiar que "s'esclariran els fets i s'actuarà amb tota la contundència que correspongui".