AMP2.- Un incendi de vegetació a Camarasa (Lleida) obliga a confinar el nucli de Fontllonga

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
LLEIDA 11 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi de vegetació agrícola i forestal declarat aquest dissabte per la tarda a Camarasa (Lleida) ha obligat a Protecció Civil de la Generalitat a enviar un ES-Alert a les 16.30 per confinar el nucli proper de Fontllonga.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.17 i han traslladat fins a 55 dotacions, 11 d'elles aèries, i uns 160 efectius del cos, informen en un comunicat.
La superfície cremada afecta unes 19 hectàrees i ha entrat en l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.
C-13 TALLADA DE CAMARASA A VILANOVA DE MEIÀ
És un incendi en zona arbolada i camps de cereals entre el pantà de Camarasa i el nucli de Fontllonga: un focus secundari ha creuat la C-13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est, però sobre les 18.00 evoluciona amb menys intensitat.
El foc ha començat en una zona propera al nucli confinat de Fontllonga al costat de la carretera C-13, que s'ha tallat totalment entre Camarasa i Vilanova de Meià.