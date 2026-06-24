BOMBERS DE LA GENERALITAT
Bombers demana limitar desplaçaments i no anar a pistes forestals
BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi a Sant Quirze Safaja (Barcelona) sobre les 20.00 d'aquest dimecres.
Els veïns confinats durant la tarda ja poden sortir de les seves cases, ja que s'aixeca el confinament del cámping proper i del nucli del municipi.
Però els bombers demanen limitar els desplaçaments i que no s'accedeixi a les pistes forestals que donen a la zona de l'incendi, per evitar riscos i que els bombers puguin seguir treballant.
UNES 14 HECTÀREES
El foc ha afectat unes 14 hectàrees de bosc i cultiu, encara que és una primera estimació.
Sobre les 21.00, quedaven 127 efectius de Bombers sobre el terreny, amb 31 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris que es retiraran en caure la nit.
El cap d'intervenció, Joan Reyes, ha declarat als periodistes que les flames es van veure afavorides pel vent poc després de declarar-se, passat migdia.
Durant la tarda els bombers consideraven preocupant l'últim terç del flanc esquerre del foc, per evitar que aquest flanc s'obrís més i s'apropés a la població confinada, però eren optimistes si les condicions meteorològiques no canviaven.