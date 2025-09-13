La xifra de ferits per una explosió a un bar de Madrid puja a 25, tres d'ells greus

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
Una explosió en un bar de Madrid ha causat aquest dissabte 25 ferits, tres d'ells greus i dos potencialment greus, després que la detonació afectés l'edifici d'habitatges sobre el local.
Ha passat a un bar del carrer Manuel Maroto del districte de Puente de Vallecas sobre les 15.00, informa Emergències Madrid.
Hi han anat 13 dotacions de Samur-Protecció Civil i 18 de bombers de l'Ajuntament de Madrid, a més d'unitats del Servei d'Urgència Mèdica (SUMMA 112) de la Comunitat de Madrid.
Els bombers hi treballen durant la tarda fent treballs de desenrunament a mà, per la inestabilitat de l'edifici, ja que seria perillós ficar-hi maquinària.
A més, la Secció de Suport Aeri de la Policia Municipal de Madrid hi col·labora en la intervenció amb drons.