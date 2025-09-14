Publicat 14/09/2025 18:54

La Vuelta cancel·la l'última etapa per les protestes propalestines al centre de Madrid

Diverses persones amb banderes de Palestina irrompen la Gran Via abans de passar l'etapa 21 de la Tornada Ciclista a Espanya, a la plaça de Callao, a 14 de setembre de 2025, a Madrid (Espanya).
Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -

L'organització de la Vuelta ciclista a Espanya ha donat per cancel·lada l'última etapa, per les protestes propalestines durant el recorregut previst pel centre de Madrid: els manifestants han envaït zones del recorregut de l'etapa final.

Policies antidisturbis de Madrid han fet càrregues policials després del llançament de les tanques de contenció i d'ampolles a la meta de l'etapa final.

Concretament, a la zona del Passeig del Prado, des d'Atocha, ha augmentat la tensió mentre els esportistes intentaven entrar a la ciutat, i la Policia ha carregat contra els manifestants.

Els ciclistes han hagut de parar a l'entrada de Madrid per les protestes propalestines. Després d'uns minuts parats, han reprès la marxa, en una carrera neutralitzada, però han hagut de tornar a parar als pocs metres.

Així, l'organització ha donat per cancel·lada l'etapa i els corredors s'han baixat de les bicicletes i s'han pujat en els cotxes dels seus equips.

