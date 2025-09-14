La Vuelta cancel·la l'última etapa per les protestes propalestines al centre de Madrid

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
L'organització de la Vuelta ciclista a Espanya ha donat per cancel·lada l'última etapa, per les protestes propalestines durant el recorregut previst pel centre de Madrid: els manifestants han envaït zones del recorregut de l'etapa final.
Policies antidisturbis de Madrid han fet càrregues policials després del llançament de les tanques de contenció i d'ampolles a la meta de l'etapa final.
Concretament, a la zona del Passeig del Prado, des d'Atocha, ha augmentat la tensió mentre els esportistes intentaven entrar a la ciutat, i la Policia ha carregat contra els manifestants.
Els ciclistes han hagut de parar a l'entrada de Madrid per les protestes propalestines. Després d'uns minuts parats, han reprès la marxa, en una carrera neutralitzada, però han hagut de tornar a parar als pocs metres.
Així, l'organització ha donat per cancel·lada l'etapa i els corredors s'han baixat de les bicicletes i s'han pujat en els cotxes dels seus equips.