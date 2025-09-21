Troben un cadàver a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) i busquen el segon desaparegut

Illa lamenta aquesta mort i afirma que "continua la investigació d'una persona desapareguda"
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest diumenge per la nit un cadàver al riu de Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), informen via X.
L'han trobat mentre busquen dues persones que poden estar desaparegudes a Sant Quintí de Mediona (Barcelona), després de rebre's informacions sobre un vehicle arrossegat per l'aigua durant les pluges.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat via X aquesta mort, ha enviat el seu condol a la família i ha afegit que "continua la investigació d'una persona desapareguda".
El cap de guàrdia de Bombers, José Luis López, havia declarat aquest diumenge als periodistes que tenen informació d'un vehicle amb dos ocupants arrossegat per l'aigua.
"Estem fent un desplegament important d'investigació d'aquestes dues persones", havia explicat.
El vehicle va ser localitzat buit: "Pot haver indicis importants que hi havia dues persones, que és justament l'escenari que volíem evitar".