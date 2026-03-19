Trobat un cadàver a la platja del Somorrostro de Barcelona on buscaven el jove desaparegut

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dijous cap a les 18.40 hores el cadàver d'una persona a la platja del Somorrostro de Barcelona, un punt que des d'aquest dimecres efectius de la unitat subaqüàtica i marítima pentinen per tractar de trobar un jove desaparegut.
Segons informen fonts del cos català en un comunicat, el cadàver ha estat trobat a l'aigua i ara s'han iniciat les gestions per identificar el cos.
La policia catalana va rebre una denúncia la matinada de dimarts després que aquest jove, procedent de Chicago, no tornés a l'apartament on s'allotjava i fos vist per última vegada en una discoteca de la Vila Olímpica de la capital catalana.
Els Mossos han acordonat la zona i diversos efectius són al punt on ha estat trobat el cadàver, un perímetre que pentinava la unitat subaqüàtica de la policia catalana.
D'altra banda, els serveis funeraris també han acudit a la zona per traslladar el cadàver fins on els familiars del jove l'hauran d'identificar.