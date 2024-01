Tres morts per accident de trànsit a Palau-saverdera (Girona)

GIRONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

Tres persones van morir en accident de trànsit diumenge a primera hora de la nit a Palau-saverdera (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

L'accident va tenir lloc poc abans de les 20 hores en el quilòmetre 0,5 de la carretera GIV-6103, quan el cotxe va bolcar i es va sortir de la via per causes que s'investiguen.

Les víctimes són un home de 48 anys (conductor), el seu fill de 16 anys (veïns de Vilajuïga, Girona) i un altre menor de la mateixa edat, de Roses (Girona).

La carretera va estar tallada fins a les 23.24 i es van activar sis patrulles de Mossos d'Esquadra, sis dotacions de Bombers de la Generalitat, i dues unitats i suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb ells, el balanç provisional de morts per trànsit a la xarxa interurbana de Catalunya durant 2023 queda en 152 persones.